У Генштабі Росії заявляють, що бойовики ІДІЛ через авіаудари РФ залишають зону бойових дій у Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу Андрій Картаполов на брифінгу для іноземних військових аташе.

Читайте такожГенштаб РФ: У ІДІЛ воює багато колишніх офіцерів іракської армії часів Саддама Хусейна

«За даними розвідки, включаючи радіоперехоплення, щоночі через перехід у районі Рейханли кордон перетинають до 100 озброєних екстремістів з «Джебхат ан-Нусри», а через перехід у районі Джарабулус - бойовики ІДІЛ», - повідомив Картаполов. За його словами, є перевірені дані про те, що бойовики виходять з районів бойових дій через переходи для біженців на сирійсько-турецькому кордоні.

На думку Картаполова, дезертирство бойовиків «Ісламської держави» у Сирії набуває масового характеру, більшість бандформувань деморалізовані.

«Серед бойовиків зростає невдоволення польовими командирами, є факти непокори їм», - сказав Картаполов. За даними Генштабу ЗС РФ, під ударами російської авіації бойовики вже почали відступ, позбувшись більшої частини зброї і техніки на лінії зіткнення із сирійськими військами. Для контролю обстановки російські розвідувальні літаки збільшили кількість вильотів.

При цьому він запевнив, що ударів завдають «тільки по об'єктах міжнародно визнаних терористичних угруповань».

«Наші літаки не працюють у південних районах Сирії, де, за нашими відомостями, перебувають формування «Сирійської вільної армії», - стверджує Картаполов.

Картаполов також повідомив, що військові відомства Росії і США найближчим часом підпишуть документ з безпеки польотів над Сирією.

«На сьогодні всі технічні питання вже узгоджено і сьогодні російські та американські юристи проводять звірку тексту документа. Розраховуємо, що найближчим часом цей документ буде підписано», - сказав він.