У Сирії повстанці за підтримки авіації США відбили у ІДІЛ дамбу на Євфраті

Про це йдеться в заяві організації, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Прес-секретар альянсу Талал Село додав, що захоплення дамби відбувалося за підтримки літаків коаліції, очолюваної США. Він пояснив, що захоплення дамби допоможе ізолювати опорні пункти бойовиків на півночі Алеппо від території на схід від Євфрату, де знаходиться фактична столиця угруповання Ракка.

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Село зазначив, що інтенсивне повітряне бомбардування очолюваної США коаліції зіграли важливу роль у тих досягнення, які були досягнуті в ході розпочатої чотири дні тому спецоперації.