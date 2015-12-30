Bloomberg: Путін хоче щоб Асад брав участь у виборах президента Сирії

03:14, 30 грудня 2015
Світ
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Президент РФ Володимир Путін зажадав, щоб президент Сирії Башар Асад зміг брати участь у виборах президента Сирії в 2017 році.

REUTERS

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією, передає Українська правда.

Під час зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі 15 грудня в Москві Путін заявив, що Асада не можна усувати від виборів президента Сирії і, якщо він буде брати участь, то переможе. Керрі не дав згоди, а в США тим часом розробляють такі умови виборів у 2017 році, за яких у Асада зменшаться шанси на перемогу.

При цьому, як пише агенство, Путін, проявивши "зростаючу гнучкість", не заперечує проти участі у виборах мільйонів сирійських біженців, а також впливу на виборчий процес сирійської опозиції.

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Раніше повідомлялося, що представник держдепартаменту США Елізабет Трюдо заявила, що питання про участь президента Асада в запланованому сирійському перехідному уряді ще не вирішене.

Трюдо заявила: "Повинна сказати, що наша позиція залишається колишньою. Ми завжди говорили, що Асад не може бути частиною уряду, який, в кінцевому підсумку, буде управляти вільної Сирією".

Раніше УНІАН повідомляв, що у Росії, за даними джерел, вже є список можливих наступників сирійського президента Асада. Наголошується, що західні країни, Туреччина, Саудівська Аравія та інші неохоче погодилися залишити Асада при владі на час перехідного періоду.

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