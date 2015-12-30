У Лондоні сімейну пару впіймали на підготовці теракту із "поясом шахіда"

У Лондоні сімейну пару визнали винною у підготовці теракту. Про це з посиланням на Королівську прокурорську службу Великобританії повідомляє "РБК".

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25-річний Мохаммед Рехман і 24-річна Сана Ахмед Хан привернули увагу поліції після того, як завели в Twitter аккаунт "Silent Bomber".

"Торговий центр Westfield чи Лондонське метро? Буду вдячний за будь-які поради", — зверталися вони до читачів.

За даними поліції, Рехман намагався виготовити саморобні бомби і проводив тестові вибухи в своєму саду. Відео цих вибухів він потім відправляв своїй дружині.

"Дослідження виявили, що Рехман і Ахмед Хан провели величезну кількість досліджень, що стосуються терористичних атак", — сказано в повідомленні. Відзначається, що пара була дуже близька до того, щоб здійснити теракт, і все, що їм для цього потрібно — це придбати хімікати, щоби виготовити детонатор.

"Мені не потрібна армія. Все, що мені потрібно – мій пояс шахіда і натовп таких, як ви, LOL", - писав Рехман.