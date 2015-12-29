У Бельгії арештували підозрюваних у підготовці терактів перед Новим роком

Про це повідомляє прокуратура країни. Арешти пройшли в неділю і понеділок у кількох бельгійських містах, передає Бі-бі-сі. Імена, вік та стать затриманих на повідомляються.

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В ході поліцейських рейдів було вилучено камуфляжний одяг, електронні файли і пропагандистські матеріали екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Повідомляється, що спочатку було затримано шість осіб, проте четверо потім були відпущені.

У Бельгії все ще діє підвищений рівень терористичної загрози, введений 13 листопада, коли сталася серія терактів в Парижі.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня поліція Відня опублікувала інформацію про те, що в період зимових свят у європейських містах підвищується загроза терактів. 28 грудня поліція Німеччині посилила заходи безпеки після того, як австрійські поліцейські попередили про зростаючу загрозу терактів у період зимових свят у містах Євросоюзу.