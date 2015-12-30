У Кремлі кажуть, що Путін не вимагав у Керрі участі Асада в сирійських виборах

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що під час візиту держсекретаря США Джона Керрі в Москву Володимир Путін заявляв, що Асада не можна усувати від виборів президента Сирії, якщо він буде брати участь, то переможе. Про це повідомляють "РИА Новости".

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"Ні, це не відповідає дійсності", - відповів Пєсков на запитання журналістів.

За його словами, на даній зустрічі дійсно обговорювалося питання політичного врегулювання в Сирії.

"Такий багатоступінчастий процес цього врегулювання, і досить послідовно президентом проводилася лінія на те, що майбутнє внутрішньосирійського пристрою можна визначити ззовні, це може зробити тільки сам сирійський народ", - стверджує Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що під час зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі 15 грудня в Москві Путін заявив, що Асада не можна усувати від виборів президента Сирії, якщо він буде брати участь, то переможе. Керрі не дав згоди, а в США тим часом розробляють такі умови виборів у 2017 році, при яких у Асада зменшаться шанси на перемогу.