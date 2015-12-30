В Брюсселі через терористичну загрозу скасовано новорічний феєрверк

Відповідне рішення він ухвалив, базуючись на порадах служб безпек Бельгії, повідомляють бельгійські ЗМІ.

Невирішеність питання щодо традиційного новорічного феєрверку тривала декілька днів. Тому вирішувати довелося меру Брюсселя. "У відповідності до інформації кризового центру, щодо цього заходу існує великий ризик. Ця загроза спрямована на натовп людей", - пояснив Майер.

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Рішення не було несподіваним, оскільки рівень терористичної загрози для всієї країні ще знаходиться на третьому, високому, рівні. Днями було заарештовано двох членів злочинного угрупування, які планували здійснити теракти в Брюсселі. Крім того, у середу продовжувалися обшуки в Брюсселі, Шарлеруа та Льєжі.