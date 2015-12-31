Charlie Hebdo вийде мільйонним тиражем у річницю нападу на редакцію

6 січня у продаж надійдуть близько мільйона примірників, передає Lenta.ru з посиланням на The Guardian. У 32-сторінковий номер будуть включені малюнки карикатуристів, загиблих при нападі на редакцію 7 січня 2015 року, а також діючих співробітників журналу.

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В редакції стверджують, що отримують великі замовлення на спецвипуски з-за кордону, зокрема з Німеччини.

Через тиждень після атаки на офіс Charlie Hebdo журнал вийшов накладом 7,5 млн примірників. Після теракту число передплатників на видання зросло в 20 разів - до 200 тис.

Нагадаємо, 7 січня 2015 року два озброєних автоматами і гранатометами брати-ісламісти увірвалися в офіс видання і відкрили стрілянину. В результаті загинули 12 людей. Приводом для розстрілу журналістів стали публікації на сторінках журналу карикатур на пророка Мухаммеда.