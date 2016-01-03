У Туреччині берегова охорона й рибалки врятували 57 мігрантів, що опинилися на маленькому острівці

Як передає Радіо Свобода, частину вивезла берегова охорона вертольотом, а для того, щоб зняти решту, залучили легкі рибальські шхуни, бо кораблі берегової охорони не могли пристати до скелястих берегів острівця.

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Туреччина пообіцяла Європейському Союзові, що суворіше контролюватиме свої морські кордони, після того, як сотні тисяч біженців, переважно з Сирії, перебралися протягом 2015 року морем із Туреччини до Греції. Але, мігранти все одно щодня намагаються здійснити небезпечні морські подорожі до Європи.