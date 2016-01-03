Погром у посольстві Саудівської Аравії в Тегерані: фоторепортаж Reuters

Раніше УНІАН повідомляв, що жителі Саудівської Аравії вийшли на масові протести після страти шиїтського проповідника Німра Бакр аль-Німра, яка відбулася цієї суботи.

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2 грудня міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.