Грузія відмовилася брати участь у переговорах про вступ Росії до СОТ

Грузія не візьме участь у черговому раунді багатосторонніх переговорів про вступ Росії до СОТ, який пройде в Женеві 16 червня, заявила заступник міністра економіки Грузії Тамара Ковзірідзе.

За її словами, грузинська сторона погодиться на переговори тільки тоді, коли рішення колишнього президента Росії Володимира Путіна від 16 квітня буде анулюване юридично.

«Ми підтримуємо вступ Росії до СОТ, але наші умови залишаємо в силі. Зокрема, ми вимагаємо від Росії, щоб вона виконала свої зобов`язання відносно контрольно-пропускних пунктів і анулювала декрет президента Путіна від 16 квітня поточного року» - відзначила Ковзірідзе.

Газета.ру