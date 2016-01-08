Південна Корея підвищила боєготовність військ на кордоні з КНДР та увімкнула гучномовці

Про це заявив представник Міноборони країни, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Ренхап.

Також представник Міноборони Південної Кореї зазначив, що в районі кордону з КНДР буде посилена розвідувальна діяльність на випадок провокацій з боку Півночі.

Також, 8 січня Південна Корея відновила мовлення пропаганди з гучномовців на кордоні з КНДР, додає Українська правда.

Наголошується, що 11 гучномовців були увімкнені о 12:00 за місцевим часом.

Як повідомлялося, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби. Як йдеться в заяві уряду країни, випробування відбулося «у відповідності зі стратегічним курсом Трудової партії Кореї». В результаті КНДР стала володіти найпотужнішими ядерними силами стримування», підкреслюється в заяві.

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Рада безпеки ООН 6 січня провела екстрену зустріч у зв'язку з випробуванням водневої бомби Пхеньяном, за підсумками якої рішуче засудила ядерні випробування КНДР і побещал ввести нові санкції у відповідь.