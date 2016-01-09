Південна Корея: відео запуску ракети КНДР сфабриковане

Відеозапис запуску балістичної ракети з підводного човна, поширений владою КНДР через офіційне телебачення, міг бути змонтований із старих записів, вважають в армії Південної Кореї, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Відеозапис, на якому з підводного човна злітає і летить за обрій балістична ракета, а лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за запуском з борту корабля, був поширений в суботу вранці.

Ймовірно на відеозапису може бути відображена балістична ракета KN-11, яка знаходиться в розробці Також можливо, що підводний човен, з якого проводився пуск, є власною північнокорейською розробкою.

Втім, джерела в південнокорейській армії вважають, що монтаж відео вказує на те, що воно, швидше за все, сфабриковане. "Ми вважаємо, що в північнокорейському відео запуску балістичної ракети використані фрагменти старого запису запуску ракети "Скад", - цитує представника армії Південної Кореї новинне агентство "Йонхап".

Відео може бути відповіддю на включення Південною Кореєю пропагандистських трансляцій з величезних динаміків, розташованих уздовж демілітаризованої зони, кажуть експерти. Динаміки знову включили 8 січня, яке вважається днем народження Кім Чен Ина.

КНДР в середу оголосила про успішне випробування водневої бомби. Вибух був визнаний техногенним, але міжнародні експерти все ще сумніваються, що корейці випробували саме водневу бомбу, виготовлення якої вимагає знання високих технологій.

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Рада Безпеки ООН висловила протест проти дій Північної Кореї і готує новий раунд санкцій. США, Південна Корея і Японія також обіцяли підготувати відповідь на дії КНДР.