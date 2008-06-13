Іспанська поліція почала по всій країні операцію проти "російської мафії"
20:18, 13 червня 2008Світ
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Набридли вбивства, рекет і контрабанда
Іспанська поліція почала загальнонаціональну операцію з придушення російської організованої злочинністю. За словами представників іспанського МВС, в операції задіяні близько 400 поліцейських, передає Associated Press.
Іспанське відомство не розголошує інших даних про операцію, проте за інформацією місцевих ЗМІ, поліція під час рейдів вже затримала 18 підозрюваних в Мадриді, Малазі та Пальма-де-Мальорці. Затримані підозрюються у відмиванні грошей, дачі хабарів, найманих вбивствах, контрабанді наркотиків і зброї, здирстві і інших злочинах.
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