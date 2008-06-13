НАТО пропонує Україні "другий стратегічний огляд"

Міністри оборони країн НАТО пропонують Україні провести другий стратегічний оборонний огляд.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві за підсумками сьогоднішнього засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, що відбулося у Брюсселі.

«Міністри оборони країн Альянсу пропонують Україні провести, консультуючись з країнами НАТО, другий стратегічний оборонний огляд», зазначається в заяві.

У документі наголошується, що в ході засідання комісії Україна-НАТО були розглянуті зусилля української влади щодо реформування сектора безпеки. При цьому міністри оборони країн – членів НАТО закликали Україну приділити особливу увагу реформам спеціальних служб, а також взяли до уваги прохання України про подальшу підтримку з боку Альянсу імплементації цих реформ.

Міністри оборони країн НАТО також ще раз наголосили, що Альянс продовжить надавати підтримку Україні у здійсненні реформ в секторі оборони та безпеки, зокрема, у рамках спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонної реформи.

Крім того, сторони у спільній заяві ще раз підтвердили підтримку зусиль, спрямованих на вирішення проблемних питань, що можуть бути наслідком реформ у секторі оборони та безпеки.