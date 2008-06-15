В Німеччині пустили потяги метро без машиністів

Перша в Німеччині повністю автоматизована лінія метро з поїздами без машиністів запрацювала в суботу у баварському місті Нюрнберзі.

Як передає ІТАР-ТАРС, лінію метро №3 запустив міністр транспорту, будівництва і міського розвитку країни Вольфганг ТІФЕНЗЕЄ.

Машиністів у потягах нового покоління замінили комп`ютери, а контроль за рухом потягів здійснюється з центрального пункту управління. Автоматика дозволяє без участі людини здійснювати рух потягів суворо за розкладом, а також зупиняти їх у разі, якщо на коліях з`являються люди, тварини або сторонні предмети.