Грузія звинуватила Росію у відкритті незаконної бази в Абхазії

Грузія звинуватила Росію у відкритті незаконної військової бази в Абхазії.

Як передає Lenta.ru, за словами представника уряду Абхазії у вигнанні Торніке КІЛАНАВИ, база вступила в дію в районі села Агубедія Очамчирського району республіки. Він стверджує, що 15 червня на базу було введено важку військову техніку, танки, гаубиці і встановлено системи ППО. "Це заборонений вид озброєнь в зоні конфлікту, оскільки вони є не оборонними, а атакуючими системами", - зазначив Т.КІЛАНАВА.

Представник абхазьких властей у вигнанні заявив, що військова база в селі Агубедія, яку раніше називали учбовим центром, розташована на стратегічному місці, оскільки звідти можливо контролювати в`їзди і виїзди в нижню і верхню частини прикордонного з Грузією Гальського району Абхазії.

У міністерстві оборони Росії заяви Т.КІЛАНАВИ вже назвали дезинформацією. "Це чергова "качка" грузинської сторони, спрямована на дискредитацію колективних сил з підтримки миру, які діють в зоні грузино-абхазського конфлікту в суворій відповідності з мандатом", - заявив начальник прес-служби Міноборони полковник Олександр ДРОБИШЕВСЬКИЙ.