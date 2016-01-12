Теракт у Стамбулі: більшість загиблих виявилися громадянами ФРН

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в офісі прем'єра Туреччини Ахмета Давутоглу, інформує РБК.

Читайте такожЕрдоган: Теракт у Стамбулі здійснив смертник із Сирії

За даними агентства, внаслідок вибуху загинули 9 громадян Німеччини.

Про загиблих громадян канцлеру ФРН Ангелі Меркель під час телефонної розмови повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Давутоглу, який також брав участь у цій розмові, запевнив канцлера ФРН, що Анкара буде регулярно інформувати німецьких чиновників про результати розслідування інциденту. За даними турецького NTV, Давутоглу також приніс Меркель співчуття.

Читайте такожСлідство в Туреччині розповіло подробиці про сирійського терориста-смертника

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.

Також стало відомо, що більшість жертв теракту на площі Султанахмет в історичному центрі Стамбула є іноземцями.

Крім того, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.