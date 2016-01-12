Теракт у Стамбулі: більшість загиблих виявилися громадянами ФРН
Серед 10 загиблих при вибуху в центрі Стамбула більшість складають громадяни Німеччини.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в офісі прем'єра Туреччини Ахмета Давутоглу, інформує РБК.
Читайте такожЕрдоган: Теракт у Стамбулі здійснив смертник із Сирії
За даними агентства, внаслідок вибуху загинули 9 громадян Німеччини.
Про загиблих громадян канцлеру ФРН Ангелі Меркель під час телефонної розмови повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Давутоглу, який також брав участь у цій розмові, запевнив канцлера ФРН, що Анкара буде регулярно інформувати німецьких чиновників про результати розслідування інциденту. За даними турецького NTV, Давутоглу також приніс Меркель співчуття.
Читайте такожСлідство в Туреччині розповіло подробиці про сирійського терориста-смертника
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.
Внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.
Також стало відомо, що більшість жертв теракту на площі Султанахмет в історичному центрі Стамбула є іноземцями.
Крім того, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.