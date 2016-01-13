Палата представників Конгресу США схвалила закон про санкції проти КНДР

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Члени нижньої палати проголосували на користь прийняття законопроекту майже одноголосно. За висловилися 418 чоловік, проти — двоє. Переважна більшість і республіканців, і демократів підтримали документ.

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У свою чергу, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що палата розгляне законопроект про введення санкцій відносно КНДР найближчим часом.

Законопроект був представлений в Конгрес на початку 2015 року, проте на голосування його не виносили, доки Пхеньян 6 січня не оголосив про успішне випробування водневої бомби.