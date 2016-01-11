ЗМІ: В Туреччині затримали бажаючих приєднатися до ІД іноземців, серед яких росіянка

З таким твердженням виступила 11 січня газета Hurriyet, повідомляє ТАСС.

За даними видання, крім 15 єгиптян і росіянки також були затримані і сім громадян Туреччини. В ході операції спецназу поліції були проведені облави за десятьма адресами проживання підозрюваних. Орієнтування на цих осіб влади отримали раніше.

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Згідно з отриманими даними, близько десяти іноземців мали в ці дні разом з дітьми і дружинами перетнути турецько-сирійський кордон, щоб вступити в ряди ІД.

Іноземці спрямовані в міграційний департамент, їм загрожує видворення. Кільком туркам пред'явлено звинувачення у членстві в терористичній організації.