Мандрівники назвали 10 найулюбленіших міст світу

Як повідомляє портал PositanoNews, перше місце дісталося турецькому Гереме в Каппадокії, передає Lenta.ru. За даними видання, коефіцієнт міста на порталі найвищий - 88,03. Вважається, що Каппадокія приваблює мандрівників незвичайним ландшафтом вулканічного походження, а також печерними поселеннями, які входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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На другому місці розташувалася італійська Матера, оголошена в 2014 році культурною столицею Європи 2019 року (її рейтинг - 87,48 бали). Місто знаходиться в регіоні Базіліката на півдні Італії. Частина Старого міста, яка видовбана в скелі, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Трійку лідерів замикає Сан-Джіміньяно в Тоскані, що набрав 85,98 бали.

У список також потрапили бразильське місто Грамаду, Ханой (В'єтнам), італійський Лечче, Сіемреап (Камбоджа), ірландський Кілларні, Сорренто (Італія) та Фуншал (головний порт Мадейри).

Десять міст були обрані порталом з 250 претендентів. При цьому враховувались понад 200 тис. відгуків мандрівників. Global International Ranking розглядав лише міста, які мають понад 130 готельних структур, і враховував рецензії туристів за останні 12 місяців.