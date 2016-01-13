Росія прокоментувала слова Ердогана про наміри Москви побудувати у Сирії нову державу

Про це російське відомство написало на своїй сторінці у Facebook.

"Це висловлювання виглядає абсурдно для тих, хто уважно стежить за незмінністю російської позиції щодо єдності і територіальної цілісності Сирії", - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Крім того, в Росії наполягають, що Москва незмінно виступає за збереження суверенітету, єдності і територіальної цілісності Сирії.

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На підтвердження цих слів МЗС Росії навело приклади офіційних заяв Лаврова, де головні слова виділило великими літерами нібито спеціально для турецької сторони.

12 січня Президент Туреччини Р. Т. Ердоган під час офіційного заходу заявив, що Росія докладає зусилля по створенню... Опубліковано МЗС Росії13 січня 2016 р.

Нагадаємо, вчора Ердоган заявляв, що Росія готує ґрунт для створення в Сирії нової держави в районі північної провінції Латакія. За його словами, саме з цим пов'язані атаки проти туркменів у цьому районі.

Варто наголосити, що відносини між Росією і Туреччиною різко погіршилися після того, як 24 листопада турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24. Анкара стверджує, що Су-24 увійшов в її повітряний простір.