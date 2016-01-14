Кім Чен Ин нагородив творців водневої бомби і закликав розширити ядерний арсенал

Захід пройшов «з блиском» в залі засідань ЦК Трудової партії Кореї 12 січня, повідомляє в четвер 14 січня РБК з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Згідно з повідомленням, Кім Чен Ин у своїй промові зазначив, що КНДР тепер стала ядерною державою. Він також закликав зміцнити і розширити ядерний арсенал країни і заявив, що Північна Корея готова завдати ядерного удару по США «в будь-який час і в будь-якому місці», якщо їй будуть загрожувати або провокувати.

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Як повідомлялося, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби. Як йдеться в заяві уряду країни, випробування відбулося "згідно стратегічному курсу Трудової партії Кореї".

Нагадаємо, експерти Інституту досліджень проблем нерозповсюдження ядерної зброї (США) привели докази того, що влада КНДР сфальсифікувала запис і фото запуску нібито водневої бомби.