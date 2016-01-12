У США заявляють, що відео випробування водневої бомби у КНДР сфальсифіковано

Про це повідомляє агентство Reuters.

Експерти Інституту досліджень проблем нерозповсюдження ядерної зброї наводять докази того, що влада КНДР сфальсифікувала запис і фото запуску нібито водневої бомби.

Таким чином підтверджуються заяви військових з Південної Кореї, які вказали, що поширене відео було знято в 2014 році і відредаговано знімками інших випробувань.

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Експерти відзначають, що в запису не збігаються ракурси і помітно редагування, але можна розрізнити, що наводяться кадри запуску іншого типу ракет.

КНДР 6 січня оголосила про успішне випробування водневої бомби. Вибух був визнаний техногенним, але міжнародні експерти все ще сумніваються, що корейці зазнали саме водневу бомбу, виготовлення якої вимагає знання високих технологій.

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Рада Безпеки ООН висловила протест проти дій Північної Кореї і готує новий раунд санкцій. США, Південна Корея і Японія також обіцяли підготувати відповідь на дії КНДР.