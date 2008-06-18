Грузія звільнила затриманих росіян

Звільнено чотирьох російських миротворців, затриманих у вівторок увечері грузинською поліцією в Зугдідському районі. Як заявили в МВС Грузії, військовослужбовці незаконно перевозили боєприпаси – ящики з реактивними снарядами і протитанковими мінами. За твердженням грузинської сторони, перевезення зброї не було наперед узгоджене, як того вимагає домовленість про миротворчі сили. У міністерстві оборони Росії заявили, що затримання миротворців в зоні грузино-абхазського конфлікту є «неприйнятним».

Радіо Свобода