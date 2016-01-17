У Сербії відбудуться дострокові парламентські вибори

За його словами, урядові потрібен чотирирічний мандат, щоб завершити необхідні для вступу до Євросоюзу реформи, повідомляє Deutsche Welle.

"Моє рішення - піти на виборчі дільниці. Сербія повинна заявити про те, чи хоче вона стати членом ЄС", - заявив політик під час виступу на засіданні центрального комітету правлячої Сербської прогресивної партії (СПП).

Читайте такожВіце-прем’єр Сербії порадила Рогозіну дбати про Росію

Точну дату проведення виборів політик назвати відмовився. Проте за даними сербських ЗМІ, виборчі дільниці можуть відкритися 24 квітня, пише інформагенція dpa. Чергові парламентські вибори мали відбутися в 2018 році.

Опозиція Сербії слабка і навряд чи зможе перемогти на виборах партії правлячої коаліції, пише інформагенція AP. Однак Вучич прагне зміцнити свою владу після чуток про розкол всередині СПП. В уряді також є представники соціалістів та кількох менших груп. Політика колишнього націоналіста, а нині центриста Вучича, спрямована на євроінтеграцію, однак при цьому він зберігає тісні зв'язки із Росією.

Читайте такожУ Гаазі створять суд з розслідування військових злочинів у Косово

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2015 року в Брюсселі почалися переговори про інтеграцію між Європейським Союзом та Сербією. У 2012 році країна отримала статус країни-кандидата у члени Європейського Союзу, а у 2013 році Сербія та Косово за посередництва Євросоюзу досягли угоди щодо нормалізації відносин.