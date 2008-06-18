Євросоюз ухвалив єдині правила екстрадиції нелегалів

Європейський парламент сьогодні затвердив єдині для всіх країн ЄС правила екстрадиції нелегальних емігрантів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, відповідно до правил, нелегальних іммігрантів можна буде затримувати на строк до півтора років.

Спочатку пропонується запропонувати їм залишити територію Євросоюзу впродовж 30 днів. Проте передбачається можливість затримання на шість місяців, причому цей термін може бути продовжений ще на 12 місяців, якщо влада вважає, що підозрюваний може спробувати втекти.

У разі екстрадиції пропонується закрити нелегальним іммігрантам в`їзд на територію країн - членів ЄС строком на 5 років.

Ці заходи вже одержали схвалення з боку урядів країн Євросоюзу.

При цьому країни - члени ЄС зобов`язані дотримуватися основних прав затриманих, зокрема, й надання їм безплатної юридичної допомоги. Неповнолітніх і сім`ї з дітьми дозволяється затримувати лише у виняткових випадках.

Це можливо в тих випадках, якщо затримані не хочуть співробітничати з владою або коли їх особа потребує перевірки в їх рідній країні.

До теперішнього часу в країнах ЄС не існувало єдиної політики відносно нелегальних мігрантів. Зокрема, розрізнялися різні терміни затримання. Так, у Франції дозволялося затримувати на 32 дні, в Угорщині - на 1 рік, у Латвії - на 20 місяців, а у ряді країн взагалі не існує обмежень щодо термінів затримання нелегальних мігрантів.

За оцінками ЄС, в 27 країнах - членах блоку може бути близько 8 млн. нелегальних мігрантів.

На розробку нового законодавства пішло більше двох років.

При цьому нові правила не розповсюджуватимуться на Велику Британію, Ірландію і Данію.

Проти закону виступали депутати-соціалісти і "зелені". Вони, зокрема, стверджували, що терміни затримання дуже довгі, а заборона на повернення в країни ЄС взагалі не виправдана. Супротивники жорстких заходів відносно нелегальних іммігрантів заявляють, що пропозиції порушують права людини.