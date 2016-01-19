Британський МЗС закликав Кемерона утриматися від нових санкцій проти Росії

Саме рішення, як очікується, буде передано в британський парламент 21 січня, але прем'єр Девід Кемерон ознайомиться з ним за два дні до публікації, тобто сьогодні, пише Lenta.ru з посиланням на The Guardian. Очікується, що провину за смерть колишнього співробітника ФСБ РФ Олександра Литвиненка суддя Роберт Оуен покладе на росіян - бізнесмена Дмитра Ковтуна і депутата Держдуми Андрія Лугового. Не виключено, що буде також зазначено, що відповідальність за загибель Литвиненка несе Росія.

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На думку британських дипломатів, різкі кроки щодо Росії за результатами рішення суду не відповідають зовнішньополітичним інтересам Великобританії. На даний момент Лондон зацікавлений у поліпшенні відносин з Москвою, не в останню чергу для вирішення сирійської проблеми і створення єдиного фронту проти "Ісламської держави".

При цьому, зазначає The Guardian, Кемерону напевно доведеться зіткнутися з серйозним тиском з боку ліберальних демократів - колишніх партнерів консерваторів по правлячій коаліції. Лідер партії Тім Фаррон вже запропонував створити британський аналог "списку Магнітського" і внести туди імена причетних до смерті Литвиненка.

Олександр Литвиненко, який втік до Великобританії і працював на російську контррозвідку MI6, помер 23 листопада 2006 року в лондонській лікарні. Лікарі, які проводили експертизу, встановили, що він був отруєний високорадіоактивним полонієм-210. У смерті контррозвідника британські слідчі запідозрили російських громадян Ковтуна і Лугового.