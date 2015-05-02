Суд Лондона оприлюднив дані досьє, через яке могли вбити Литвиненка

20:54, 02 травня 2015
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Високий суд Лондона оприлюднив досьє на голову Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків Росії (ФСКН) Віктора Іванова в рамках слухань у справі про вбивство Олександра Литвиненка.

www.telegraph.co.uk

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на Німецьку хвилю, документ був складений ще у вересні 2006 року колишнім полковником КДБ Юрієм Швецем на замовлення Олександра Литвиненка для британської компанії Titon.

Читайте такожУ Лондоні слухання у справі Литвиненка відклали до літаВ досьє зазначається, що на початку 1990-х років Віктор Іванов співпрацював з лідером так званого  "тамбовського організованого злочинного угруповання" Володимиром Кумаріним.

"Він допоміг Кумаріну взяти під контроль петербурзький порт для контрабанди наркотиків з Колумбії в Західну Європу через Санкт-Петербург", - говориться в досьє.

Автор документа стверджує, що співпраця повністю контролювалася Володимиром Путіним, який тоді був головою комітету із зовнішніх економічних зв'язків в адміністрації мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

У лютому колишній голова компанії Titon під час свідчень заявив, що це досьє могло стати причиною вбивства Олександра Литвиненка. За його інформацією, через дані, які містилися в доповіді, був зірваний багатомільярдний урядовий контракт, який лобіював Віктор Іванов.

Сам Віктор Іванов, коментуючи інформацію про компромат на представників російської влади, назвав ці дані "наклепом".

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