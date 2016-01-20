Пушков вважає, що через відсутність Росії у ПАРЄ будуть тиснути на Україну

Про це Пушков написав на своїй сторінці в Twitter.

"Через відсутність у Росії ПАРЄ перейде до тиску на Україну: в Європі багато роздратованих жахливою корупцією і фіктивністю українських реформ", - вважає він.

У відсутність Росії ПАРЄ перейде до тиску на Україну: в Європі багато роздратовані жахливою корупцією і фіктивністю українських реформ. — Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) January 19, 2016

Також Пушков заявив, що не ПАРЄ вирішила "відсторонити" Росію від роботи в 2016 році, а РФ вирішила не запрошувати повноваження в ПАРЄ.

Читайте такожСпікер Держдуми поскаржився, що делегацію РФ у ПАРЄ позбавили права голосу через представників України

"Це наше рішення, а не рішення ПАРЄ", - написав глава делегації РФ у ПАРЄ.

Не ПАРЄ вирішила "відсторонити" Росію від роботи в 2016, а Росія вирішила не запрошувати повноваження в ПАРЄ. Це наше рішення, а не рішення ПАРЄ. — Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) January 20, 2016

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер заявила, що російська делегація, відмовившись їхати на зимову сесію Асамблеї, позбавила себе права брати участь в її роботі протягом 2016 року.