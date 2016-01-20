Пушков вважає, що через відсутність Росії у ПАРЄ будуть тиснути на Україну

10:15, 20 січня 2016
Світ
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Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і голова російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков вважає, що члени ПАРЄ перейдуть до тиску на Україну при відсутності Росії на зимовій сесії.

REUTERS

Про це Пушков написав на своїй сторінці в Twitter.

"Через відсутність у Росії ПАРЄ перейде до тиску на Україну: в Європі багато роздратованих жахливою корупцією і фіктивністю українських реформ", - вважає він.

Також Пушков заявив, що не ПАРЄ вирішила "відсторонити" Росію від роботи в 2016 році, а РФ вирішила не запрошувати повноваження в ПАРЄ.

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"Це наше рішення, а не рішення ПАРЄ", - написав глава делегації РФ у ПАРЄ.

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер заявила, що російська делегація, відмовившись їхати на зимову сесію Асамблеї, позбавила себе права брати участь в її роботі протягом 2016 року.

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