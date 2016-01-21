Великобританія погрожує Путіну "новими заходами" через убивство Литвиненка

Спікер прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона повідомила, що на Даунінг-стріт доповідь у справі про вбивство колишнього офіцера ФСБ Литвиненка "сприймають дуже серйозно" і вважають "надзвичайно тривожною".

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"Висновок, що вбивство було санкціоновано на вищому державному рівні, є вкрай тривожним", - цитує прес-секретаря ВВС.

"Так не повинна діяти жодна держава, тим більше – постійний член Ради безпеки ООН. На жаль, цей випадок лише підтверджує те, в чому і ми, і колишні уряди переконалися", - додала представник Кемерона.

Вона також зазначила, що заходи, введені проти Росії в 2007 році, залишаються в силі, і влада Великобританії вирішує, які подальші кроки будуть зроблені.

Як повідомлялося, лондонський суд визнав президента РФ Володимира Путіна "ймовірно" причетним до загибелі колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.

Литвиненко, який втік в 2000 році до Великобританії, помер у листопаді 2006 року, незабаром після отримання британського громадянства. Самопочуття Литвиненка стало погіршуватися після зустрічі з колишніми колегами Луговим і Ковтуном і спільного чаювання в лондонському готелі Millennium.

Після його смерті фахівці британського Агентства з охорони здоров'я стверджували, що виявили в організмі Литвиненка значну кількість радіоактивного полонію-210. Основним підозрюваним у справі Литвиненка проходить російський бізнесмен і депутат Луговий. Однак він заперечує висунуті на його адресу звинувачення, називаючи їх політично мотивованими.

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Ковтун в свою чергу раніше заявив, що відмовляється від дачі показань по відеозв'язку з Москви, оскільки не має права цього робити в виду зобов'язань, накладених на нього в рамках російського слідства у кримінальній справі про вбивство екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. За його словами, в рамках слідства їм дана "підписка про нерозголошення даних попереднього розслідування".

Олександр Литвиненко - підполковник держбезпеки РФ, у 1988-1999 роках — співробітник КДБ — ФСБ. Критик російської влади і особисто Путіна.