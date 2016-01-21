Суд Лондона визнав Путіна "ймовірно" причетним до вбивства екс-співробітника ФСБ Литвиненка
Лондонський суд визнав президента РФ Володимира Путіна «ймовірно» причетним до загибелі колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.
Як повідомляє телеканал «Дождь», про це пише сьогодні газета The Guardian.
Кореспондент газети, який перебуває на слуханнях, написав у Twitter, що в доповіді сказано про ймовірне схвалення вбивства Литвиненка секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і Путіним.
Вдова Литвиненка Марина закликала негайно відкликати всіх співробітників російської розвідки із Великої Британії.
Варто зазначити, що напередодні початку відкритого розгляду у справі колишнього співробітника КДБ і ФСБ Олександра Литвиненка стало відомо, що за кілька місяців до смерті екс-агент звинувачував президента РФ Путіна в педофілії. Крім того, отруєний радіоактивним полонієм-210 Литвиненко перед смертю вказав британським поліцейським на замовника свого вбивства - президента РФ Володимира Путіна.
Литвиненко помер 23 листопада 2006 року. Спершу медики припускали, що він був отруєний високотоксичною отрутою талієм, проте пізніше з'ясувалося, що смерть настала у зв'язку з отруєнням радіоактивним полонієм-210. За версією Скотланд-Ярду, його Литвиненку підмішали в чай депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Луговий (колишній колега Литвиненко по ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який у минулому був співробітником ГРУ.
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Британська прокуратура вимагала їх екстрадиції в 2007 році, однак тоді Росія відмовила в цьому.
Свідчення у справі Литвиненка давала його вдова Марина. Ковтун збирався дати свідчення по відеозв'язку з Москви, проте надалі він відмовився від цього.
У 2013 році Слідчий комітет РФ отримав статус зацікавленої сторони за власною ініціативою.
У липні The Guardian писала, що в матеріалах справи був свідок під псевдонімом D3. Він говорив, що Ковтун розповідав про намір убити Литвиненка. Ці свідчення він дав ще 2006 році, однак до справи їх долучили лише в 2010 році.