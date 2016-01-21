Суд Лондона визнав Путіна "ймовірно" причетним до вбивства екс-співробітника ФСБ Литвиненка

Як повідомляє телеканал «Дождь», про це пише сьогодні газета The Guardian.

Кореспондент газети, який перебуває на слуханнях, написав у Twitter, що в доповіді сказано про ймовірне схвалення вбивства Литвиненка секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і Путіним.

Вдова Литвиненка Марина закликала негайно відкликати всіх співробітників російської розвідки із Великої Британії.

Варто зазначити, що напередодні початку відкритого розгляду у справі колишнього співробітника КДБ і ФСБ Олександра Литвиненка стало відомо, що за кілька місяців до смерті екс-агент звинувачував президента РФ Путіна в педофілії. Крім того, отруєний радіоактивним полонієм-210 Литвиненко перед смертю вказав британським поліцейським на замовника свого вбивства - президента РФ Володимира Путіна.

Литвиненко помер 23 листопада 2006 року. Спершу медики припускали, що він був отруєний високотоксичною отрутою талієм, проте пізніше з'ясувалося, що смерть настала у зв'язку з отруєнням радіоактивним полонієм-210. За версією Скотланд-Ярду, його Литвиненку підмішали в чай депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Луговий (колишній колега Литвиненко по ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який у минулому був співробітником ГРУ.

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Британська прокуратура вимагала їх екстрадиції в 2007 році, однак тоді Росія відмовила в цьому.

Свідчення у справі Литвиненка давала його вдова Марина. Ковтун збирався дати свідчення по відеозв'язку з Москви, проте надалі він відмовився від цього.

У 2013 році Слідчий комітет РФ отримав статус зацікавленої сторони за власною ініціативою.

У липні The Guardian писала, що в матеріалах справи був свідок під псевдонімом D3. Він говорив, що Ковтун розповідав про намір убити Литвиненка. Ці свідчення він дав ще 2006 році, однак до справи їх долучили лише в 2010 році.