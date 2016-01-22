Литвиненко за півроку до смерті звинуватив ФСБ у вбивстві мера Нефтеюганська - "Відкрита Росія"

У ньому він заявляє про можливу причетність співробітників спецслужб до вбивства мера Нефтеюганська Володимира Пєтухова.

Заяву Литвиненка передав "Відкритій Росії" Ерік Вольф, друг і партнер Леоніда Невзліна, розповівши, звідки і як цей документ з'явився.

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"Я познайомився з Олександром Литвиненком у Лондоні десь у 2005 році або, може бути, навіть у 2004-му, діло було взимку. Нас познайомив Борис Березовський, сказавши: «Я думаю, що вам цікаво буде поспілкуватися». Я довгий час працював в ізраїльській поліції — слідчим з особливо важливих міжнародних злочинів, потім в посольстві Ізраїлю в Москві. Коли Борис Березовський нас знайомив, він сказав Литвиненку, що я працюю з Леонідом Невзліним. І тоді Литвиненко несподівано мені сказав: «Я знаю, що звинувачення Леоніда Невзліна у вбивстві Пєтухова фальшиві. Я знаю, хто за цим стоїть насправді", - цитує Литвиненка Вольф.

"У мене ледь очі на лоб не вилізли, і я запитав: «А що ще ти знаєш?!» Литвиненко мені пояснив, що бачив один важливий відеозапис, коли працював у ФСБ. Тоді я запитав Литвиненка, чи буде він готовий зробити заяву під присягою. Він відповів: звичайно. Ми запросили Литвиненка в Тель-Авів, куди він приїхав на кілька днів. На зустрічі зі мною і адвокатами Литвиненко розповів докладно все, що знав. Після чого з його слів був складений документ, російською та англійською мовами, який Литвиненко перевірив, переконався в правильності абсолютно всіх деталей і підписав", - цитує Вольфа "Відкрита Росія" і приводить скан документа.

За його словами, ця зустріч була в квітні, а в листопаді Литвиненка вбили.

"Ми взяли ці документи і передали їх в Міністерство юстиції Ізраїлю, оскільки Литвиненко підписав їх в Ізраїлі. Копію ми відправили в Генеральне консульство Великобританії в Тель-Авіві. А куди далі пішли ці документи, я не знаю. Ми зробили це на всяк випадок, так як не знали, у зв'язку з чим було скоєно вбивство Литвиненка", - розповів Вольф.

У заяві Литвиненко повідомив, що в 1998 році йому доручили перевірити причетність співробітників російських спецслужб до вбивства мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова.

"Через своїх підлеглих майора Андрія Понькіна і майора Германа Щеглова, яких я раніше зістикував з Фонарьовим (оперуповноважений Управління карного розшуку Московської області), я отримав інформацію про те, що в Московському обласному Управлінні карного розшуку є відеозапис Антропова, який передавав сорок тисяч доларів найманому вбивці за вбивство мера Нефтеюганська Пєтухова. Крім мене ця інформація надійшла також до мого безпосереднього начальника – Гусака".

Як йдеться в заяві Литвиненка, на той момент Олексій Антропов був одним з керівників 3-го відділу УРПО ФСБ Росії, і він упізнав його на відеозапису, який особисто бачив.

"На відеозаписі я побачив Олексія Антропова, котрого я знав особисто, який сидить обличчям до камери, з якоюсь незнайомою мені людиною, що сидить до камери спиною. (На той момент Олексій Антропов був одним з керівників 3-го відділу УРПО ФСБ Росії.) Антропов сказав своєму співрозмовнику, що останній повинен виїхати у Нефтеюганськ і «прибрати» там людину. Антропов витягнув з сумки і поклав на стіл фотографію, документи, мобільний телефон і згорток. Антропов повідомив співрозмовнику, що після приїзду останнього в Нефтеюганськ він повинен буде зателефонувати за номером, який збережений в пам'яті телефону, і тоді його зустрінуть і нададуть допомогу. Антропов вказав на фотографію і сказав, що цього чоловіка треба «прибрати». Співрозмовник Антропова поцікавився, хто цей чоловік. Антропов відповів, що це пояснять йому після приїзду в Нефтеюганськ. Співрозмовник запитав, чи не політичне це вбивство. Антропов відповів, що це мер Нафтоюганська Пєтухов. Співрозмовник запитав, чи не буде багато шуму. Антропов відповів співрозмовнику, що шуму не буде, не треба боятися, і його вивезуть. Антропов передав пакет своєму співрозмовнику і сказав, що там «сорок тисяч» і це «тобі на роботу, можеш перевірити. Співрозмовник зазирнув у пакет, але гроші перераховувати не став".

Як повідомляв УНІАН, колишній глава російської компанії ЮКОС Михайло Ходорковський заочно арештований і оголошений в міжнародний розшук.

Про це повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії (СКР) Володимир Маркін.

"Розглянувши клопотання управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Росії, суд заочно обрав Михайлу Ходорковському запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні СКР.

Раніше стосовно нього було винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченого в організації вбивства і замаху на вбивство двох і більше осіб".

11 грудня СКР заочно пред'явив Михайлу Ходорковському звинувачення у вбивстві мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова, що було скоєне в 1998 році.

Також Ходорковського звинувачують у замаху на вбивство В'ячеслава Кокошкіна, який супроводжував Пєтухова, і у двох замахах на бізнесмена Євгена Рибіна, під час одного з яких загинув його охоронець.