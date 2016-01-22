"Ви не можете купити дружину": У Фінляндії для біженців проводять уроки, як поводитися з жінками

Влада Фінляндії прийняла рішення про проведення таких уроків через стурбованість зростанням сексуального насильства у країні, передає ВВС.

"У Фінляндії ви не можете купити собі дружину. Жінка буде вашою дружиною тільки тоді, коли сама захоче. Тому що жінки та чоловіки - рівні", - розповіла одна з вчителів.

Проводити такі уроки також вирішили через те, що якщо люди, які прибувають з дуже різних і консервативних культур, вони не одразу розуміють, що у Фінляндії є власний набір правил, яких потрібно дотримуватися.

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Раніше фінська поліція заявила про надзвичайно високий рівень сексуальних домагань у Гельсінкі в новорічну ніч. "Такого роду претензій не було під час попередніх новорічних свят або інших подібних заходів. Це зовсім нове явище для Хельсінкі", - заявив заступник глави місцевої поліції Ілкка Коскімакі.

Зокрема, на залізничному вокзалі фінської столиці, де у новорічну ніч зібралася тисяча шукачів притулку, в основному з Іраку, зареєстровано три випадки сексуальних нападів.