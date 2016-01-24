США і Росія близькі до компромісу щодо Сирії - Bloomberg

Про це повідомили джерела у дипломатичних колах, передає Bloomberg.

За словами одного з них, Російська Федерація погодилася на участь у переговорах делегації сирійського повстанського угрупування "Армія ісламу", яке підтримує Саудівська Аравія.

У свою чергу Вашингтон нібито погодився на приїзд до Женеви делегації, дружньо налаштованої щодо Москви. До делегації можуть увійти колишній віце-прем'єр Сирії Кадрі Джаміль і лідер курдської партії "Демократичний союз" Саліх Муслім.

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Стало відомо, що зустріччю двох делегацій в Женеві займається спеціальний представник ООН щодо Сирії Стефан де Містура. Він і представить інформацію про мирний процес 25 січня.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада Федерацій з ініціативи президента Росії Володимира Путіна дозволила використовувати російські військово-космічні сили (ВКС) в інших країнах. Це рішення у Росії пояснили тим, що у російського керівництва попросив військової допомоги президент Сирії Башар Асад.

При цьому в Кремлі уточнили, що РФ використовує в Сирії тільки авіацію, тобто йдеться про операцію ВКС.