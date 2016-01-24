Гільдія продюсерів США назвала найкращий фільм року

Гільдія продюсерів США назвала кращі фільми, серіали і мультфільми минулого року. Найпрестижнішу премію "Найкращий фільм" отримала "Гра на пониження", продюсерами якої стали Бред Пітт, Деде Гарднер і Джеремі Клеінер. Повний список переможців опублікований на офіційному сайті Гільдії, пише DT.UA.

"Гра на пониження" обійшла такі фільми, як "Марсіанин", "Легенда Х'ю Гласса", "Бруклін", "Шпигунський міст", "Божевільний Макс: Дорога люті" і "У центрі уваги".

Найкращим мультфільмом продюсери визнали "Думками навиворіт", яка випередила "Доброго динозавра", "Аномалізу", "Посіпак".

Найкращим серіалом стала "Гра престолів".

Картина "Гра на пониження" розповідає про фінансову кризу на іпотечному ринку США в 2007-2008 роках. Стрічка також отримала п'ять номінацій на "Оскар" в категоріях "кращий фільм", "краща режисура", "кращий монтаж", "кращий адаптований сценарій" і "краща чоловіча роль".