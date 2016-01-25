У Росії відреагували на заяви Пентагону про наземну операцію в Сирії: це "піар-акція"

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Россия 1", передає ТАСС.

"Сухопутна операція, про яку зараз говорять, - це поки операція в основному піар-політичного плану", - вважає Пушков.

"Чому (глава Пентагону - Ред.) Ештон Картер замість того, щоб діяти і готувати цю дивізію, мобілізувати військово-транспортні літаки, спочатку говорить про це публічно, на увесь світ? Американцям треба перехопити ініціативу на Близькому Сході, тому що Сирія - це те місце, де вирішується, хто буде лідером сучасного світу", - додав парламентарій.

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Раніше в статті міністра оборони США Ештона Картера, опублікованій у виданні Politico, йшлося, що США найближчим часом перекинуть до Іраку легендарну 101-у повітряно-десантну дивізію, яка візьме участь у боях проти ІДІЛ.

Глава Пентагону зазначив, що США погодили цей план із союзниками з "антиіділівскьої" коаліції під час зустрічі у Парижі, на якій були присутні представники Франції, Австралії, Німеччини, Італії, Нідерландів і Великобританії.