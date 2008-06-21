Ізраїль провів маневри з повітряного нападу на Іран?

Сценарієм проведених на початку червня масштабних навчань ВПС Ізраїлю передбачалося завдання бомбового удару по іранських ядерних об`єктах. Як повідомляє The International Herald Tribune, таку думку висловили деякі офіційні представники США.

Головною метою навчань стало відпрацювання тактики дій бойової авіації під час повітряної операції в глибокому тилу противника. У маневрах над акваторією Середземного моря і територією Греції взяли участь більше 100 винищувачів F-16 і F-15 ВВС Ізраїлю. Крім того, були задіяні вертольоти, які можуть застосовуватися для евакуації збитих пілотів, а також літаки-заправники.

За даними джерел The International Herald Tribune, ізраїльська бойова авіація діяла на відстані більше 900 миль (1448 кілометрів), що приблизно відповідає відстані від аеродромів ВПС Ізраїлю до іранського заводу із збагачення урану в Натанзе.

Ізраїльські офіційні особи відмовилися прокоментувати деталі проведених навчань. Прес-секретар міністерства оборони країни зазначив лише те, що військово-повітряні сили займаються бойовою підготовкою на регулярній основі і відпрацьовують дії з відвернення різних видів потенційних погроз.

На думку анонімного співробітника Пентагону, на якого посилається The International Herald Tribune, крім відпрацювання тактики удару навчання ізраїльської авіації мали на меті послати чіткий сигнал Вашингтону, Брюсселю і Тегерану про готовність Тель-Авіва провести військову операцію, якщо дипломатичні зусилля щодо іранської ядерної програми залишаться без результатними.

Разом з тим американські політики не схильні вважати, що повітряний удар Ізраїлю по Ірану є неминучим, хоч і не виключають його. Водночас, на думку ряду представників Пентагону, з огляду на очікуване отримання Тегераном російських зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ1 військово-політичне керівництво Ізраїлю може ухвалити рішення про військову операцію до їх надходження на озброєння іранських сил протиповітряної оборони.

Нагадаймо також, що на початку червня ізраїльський прем`єр-міністр Ехуд Ольмерт під час свого візиту в США наголосив, що іранська ядерна програма мала бути зупинена в будь-який шлях, а його заступник Шауль Мофаз в нещодавньому інтерв`ю газеті Yediot Aharonot прямо заявив про готовність Ізраїлю завдати удар по Ірану.

Лента.ру