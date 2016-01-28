Австралієць планував теракт за допомогою живого кенгуру з символікою ІДІЛ

Як передає BBC, сьогодні почався суд над 19-річним Севдетом Рамаданом Бесімом.

Він обвинувачується, серед іншого, у планах задавити автомобілем поліцейського, а потім обезголовити його.

Влада наполягає, що юнак відвідував терористичні сайти в інтернеті, а також обговорював плани теракту.

"Я хотів би вбити кількох поліцейських", - писав Бесім, як стверджує поліція.

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Звинувачення надало документ, в якому викладено план створення "вибухового кенгуру".

"У бесіді Бесім розповідає, що він робив у цей день, а потім вони обговорюють тварин Австралії, в тому числі і можливість набити сумку кенгуру вибухівкою З-4, намалювати на тварині символи ІД і нацькувати кенгуру на поліцію", - йдеться у ньому.

Напад повинен був відбутися 25 квітня, коли Австралія і Нова Зеландія відзначають національне свято - День АНЗАК на честь своїх солдатів, загиблих в ході Першої світової війни.

Саме Бесім заперечує пред'явлені йому обвинувачення в тероризмі.