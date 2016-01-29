У США вважають, що КНДР випробувала лише компоненти водневої бомби - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в американській розвідці.

Зокрема зазначається, що КНДР могла провести невдалі випробовування деяких компонентів водневої бомби.

Однак підкреслюється, що остаточних висновків щодо події наразі немає.

Відразу ж після випробування, яке відбулося на початку січня, прес-секретар Білого дому Джош Ернест відзначив, що проведений початковий аналіз "не відповідав" успішному випробовуванню водневої бомби.

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Зазначається, що проведені дослідження сейсмологічних даних показали, що вибух стався на більшій глибині, ніж вважалося, і вона загалом відповідає тій, що необхідна для випробовування водневої бомби.

Однак, розмір сейсмічної активності та інші дані розвідки вказують на малу ймовірність випробовування повноцінної водневої бомби. Джерело зазначило, що в КНДР, можливо, і переконані, що провели повне успішне випробовування водневої бомби, однак, скоріш за все, це були лише її компоненти, наприклад, вибухнув детонатор.

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Як повідомляв УНІАН, КНДР 6 січня оголосила про успішне випробування водневої бомби. Вибух був визнаний техногенним, але міжнародні експерти все ще сумніваються, що корейці випробували саме водневу бомбу, виготовлення якої вимагає знання високих технологій.

Рада Безпеки ООН висловила протест проти дій Північної Кореї і готує новий раунд санкцій. США, Південна Корея і Японія також обіцяли підготувати відповідь на дії КНДР. 13 січня Палата представників Конгресу США схвалила закон про санкції проти КНДР.