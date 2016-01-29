У Латвії закривається останній російськомовний телеканал

Як повідомляє власник ТВ5 - MTG TV Latvia, ринок російськомовного телемовлення в Латвії вкрай насичений, витрати на виробництво місцевого продукту дуже високі, передає Бі-бі-сі. Каналу доводилося конкурувати з продукцією, що транслюється з Росії, не отримуючи ніякої підтримки від держави. Тому ТВ5 роками працював зі збитками, і з початку квітня 2016 року припинить мовлення.

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"ТВ5 15 років створював якісний інформаційний контент, ми високо цінуємо роботу всього колективу ТВ5. Закриття каналу - хворобливе рішення, однак заради скорочення збитків це було необхідно", - говорить глава MTG TV Latvia Байба Зузена.

ТВ5 входить в п'ятірку найпопулярніших каналів серед російськомовної аудиторії Латвії, поступаючись місцем ретрансльованій з Росії продукції (Перший канал, РТР, НТВ, РенТВ).

ТВ5 є єдиним повністю російськомовним каналом місцевого виробництва. При цьому окремі російськомовні блоки існують і на інших каналах.