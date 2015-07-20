Латвія зафіксувала російські військові кораблі біля свого кордону
04:01, 20 липня 2015Світ
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Латвія зафіксувала два російських військових корабля і підводний човен в шести милях від свого державного кордону.
Латвія зафіксувала два російських військових корабля і підводний човен / sdelanounas.ru
Про це йдеться в повідомленні Національних збройних сил Латвії в Twitter, передає РБК-Україна.
Повідомляється, що виявлені бойові одиниці були російським корветом класу "Тарантул" і буксиром "Віктор Конецький", який здійснював переміщення підводного човна класу "Кіло".
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Раніше УНІАН повідомляв, що 16-17 червня поблизу Латвії було помічено дев'ять літаків Збройних сил Росії, а також військовий підводний човен класу "Кіло", корвет класу "Пархим" і російський корабель постачання "Біра".
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