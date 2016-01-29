У Литві хочуть заборонити георгіївську стрічку

Члени фракції Союз Вітчизни — Християнські демократи Литви в Сеймі Паулюс Саугардас, Валентинас Стундіс і Рімантас Йонас Дагіс зареєстрували проекти поправок до Кодексу адміністративних порушень і Закону про збори, повідомляє DELFI за інформацією агентства ELTA.

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"З метою захисту основних принципів суверенітету, свободи і демократії, а також забезпечення громадського порядку та припинення різних провокацій, спроб розпалювання національної ворожнечі, пропонуються поправки до Закону про збори та Кодексу про адміністративні порушення, суть яких — зарахування георгіївської стрічки до нацистських і комуністичних символів, розповсюдження та демонстрування яких обмежується, а якщо цього не дотримуються, то застосовується адміністративна відповідальність", — сказали автори проекту.