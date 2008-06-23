Ющенко звертається до лісабонців і португальських українців

Україна зацікавлена в активізації співробітництва між Києвом та Лісабоном. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з керівниками дипломатичних місій, акредитованих в Португалії, представниками української громади та членами муніципалітету Лісабона, що відбулася в Муніципальній палаті міста, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Україна зацікавлена у всебічній інтенсифікації співпраці між двома столицями, в обміні досвідом у всіх сферах муніципального життя, у налагодженні контактів між бізнесменами, представниками культури, освіти і науки двох міст, у розвитку туризму», - сказав Президент, нагадавши, що 8 років тому Київ та Лісабон стали містами-побратимами.

Він повідомив про намір України ближчим часом відкрити у Лісабоні культурно-інформаційний центр.

Звертаючись до представників міста та української громади, Президент закликав їх підтримати резолюцію про визнання Голодомору актом геноциду українського народу, як це вже зробила муніципальна асамблея португальського міста Грандола. «Сподіваюсь, аналогічне рішення прийме і місто Лісабон», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він звернув особливу увагу на те, що українська сторона зацікавлена в розвитку відносин наших країн на регіональному рівні. У цьому контексті Президент запросив присутніх представників місцевої влади до активнішої співпраці з Україною на рівні муніципалітетів, територій.

У своєму виступі глава держави відзначив важливу роль, яку відіграє у житті Лісабона українська громада. «Я пишаюся активністю української громади в Португалії», - сказав Віктор Ющенко.

Він також відзначив важливість гуманітарної співпраці наших країн. Йдеться, зокрема, про соціальний захист українських трудових мігрантів, який має бути відображений в угоді міжурядового рівня. За словами Президента, наступний раунд переговорів щодо цього документу має відбутися у вересні. «Сподіваюся, ці переговори будуть успішними», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У ході цього урочистого заходу президент Муніципальної палати Лісабона вручив главі Української держави символічний ключ від португальської столиці.

Під час відвідин Муніципальної палати В.ЮЩЕНКО залишив запис у Книзі почесних гостей, в якому подякував місту за гостинність і теплий прийом української делегації і висловив сподівання на розвиток плідного та взаємовигідного співробітництва між Києвом та Лісабоном.