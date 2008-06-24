23 червня Єврокомісія почала реєстрацію лобістів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив на брифінгу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання адміністрації, аудиту та боротьби з шахрайством, Сіїм КАЛЛАС. За його словами, при реєстрації від лобістів вимагатимуть розкриття певної інформації для підвищення прозорості відносин між лобістами та Єврокомісією.

“Це перший реєстр організацій лобістів, створений у європейських інституціях, в якому можна побачити які лобістські організатори представлені, хто їхні клієнти, як вони фінансуються”, - сказав віце-президент Єврокомісії.

Крім того, зазначив С.КАЛЛАС, організації лобістів мають перед занесенням до реєстру підписати Кодекс поведінки лобістів, схвалений нещодавно Єврокомісією. Кодекс встановлює низку принципів діяльності лобістів, серед яких - відкритість, чесність та цілісність.

Передбачається, що реєстр буде доступним для публічного доступу, його можна буде знайти за адресою www.ec.europa.eu/transparency/regrin Станом на 15.30 за київським часом до реєстру вже було включено 12 організацій лобістів.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня цього року Європейська комісія прийняла рішення створити реєстр лобістів та схвалила Кодекс поведінки лобістів, що працюють при європейських інституціях.