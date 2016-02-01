США мають намір розширити "список Магнітського" - Bloomberg

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на Bloomberg.

Дані повинні були бути передані Конгресу в п'ятницю, проте держсекретар Джон Керрі призупинив процедуру. У нього виникли питання щодо імен. Очікується, що вони будуть внесені в Конгрес на цьому тижні.

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Довідка. У 2009 році юрист Сергій Магнітський помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків в 2008 році після того, як розкрив схему крадіжок російськими чиновниками державного майна.

Його арешт і смерть спричинили міжнародний протест. Сполучені Штати прийняли «Список Магнітського», який передбачає заборону на в'їзд в США російських чиновників, причетних до цієї справи.