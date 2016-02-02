У Мюнхені група мігрантів атакувала двох пенсіонерів, які заступилися за молоду жінку (відео)
У Мюнхенському метро група мігрантів атакувала двох пенсіонерів, які заступилися за молоду жінку, до якої ті чіплялися.
Інцидент зняв на мобільний телефон очевидець подій Том Рот, передає Daily Mail.
На кадрах видно, як чоловіки арабської зовнішності тримають одного чоловіка за руки і словесно ображають. У цей час другого пенсіонера тримають за шию.
За словами Тома Рота, який виклав запис на свій Фейсбук, бійка почалася після того, як один з мігрантів почав чіплятися до жінки і поклав руку на її плече. У відповідь жінка його відштовхнула, після чого чоловік від злості з силою вдарив по вікну у вагоні.
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На це звернули увагу інші пасажири і намагалися вступитися за жінку.
За словами очевидця, згодом ситуацію вдалося взяти під контроль, адже у вагоні крім мігрантів було більше 20 людей.
"Після того, як поїзд прибув, я викликав поліцію. Вони сказали, що нічого не можуть зробити", - розповів Рот.
Нагадаємо, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Сотні мешканок міста і туристів повідомили про домагання і грабежі, які здійснювали чоловіки "арабської і північноафриканської" зовнішності. Пізніше стало відомо про аналогічні напади в інших країнах Європи.