На півдні Туреччини сталося два вибухи: є жертви
Поліція відмовилася від коментарів
У місті Адана на півдні Туреччини сталося два вибухи з інтервалом в 10 хвилин, повідомляє інформаційне агентство CNN-Turk.
За даними, що мають в своєму розпорядженні журналісти CNN-Turk, в результаті вибухів загинули 10 чоловік.
Згідно з інформацією урядового турецького інформагентства Anatolia, перший вибух стався у банкомату в бюро банку Oyakbank. В результаті двоє службовців банку дістали поранення.
Друга бомба була закладена в 30 метрах від першої біля кіоску-закусочної. При вибуху постраждали два поліцейських, повідомляє Anatolia.
Турецька поліція підтвердила факт вибухів, але відмовилася від коментарів. Розпочато розслідування.
Нагадаємо, що минулого тижня в одному з бюро банку Oyakbank вже було підірвано бомбу. Тоді постраждали четверо чоловік, повідомляє Lenta.ru.