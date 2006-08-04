На півдні Туреччини сталося два вибухи: є жертви

У місті Адана на півдні Туреччини сталося два вибухи з інтервалом в 10 хвилин, повідомляє інформаційне агентство CNN-Turk.

За даними, що мають в своєму розпорядженні журналісти CNN-Turk, в результаті вибухів загинули 10 чоловік.

Згідно з інформацією урядового турецького інформагентства Anatolia, перший вибух стався у банкомату в бюро банку Oyakbank. В результаті двоє службовців банку дістали поранення.

Друга бомба була закладена в 30 метрах від першої біля кіоску-закусочної. При вибуху постраждали два поліцейських, повідомляє Anatolia.

Турецька поліція підтвердила факт вибухів, але відмовилася від коментарів. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, що минулого тижня в одному з бюро банку Oyakbank вже було підірвано бомбу. Тоді постраждали четверо чоловік, повідомляє Lenta.ru.