Абхазія просить Росію захистити її морські кордони

Прагнення Грузії якнайшвидше вступити до НАТО, її посилена мілітаризація і агресивні настрої щодо Абхазії змушують керівництво невизнаної республіки звернутися до Росії з проханням забезпечити безпеку морських кордонів, заявив РІА Новости спікер абхазького парламенту Нугзар Ашуба.

Він наголосив, що Грузія не має ніякого стосунку до морської акваторії Абхазії, заявивши, що морські кордони республіки чітко визначені ще з радянських часів. "Морські кордони були окреслені ще коли Абхазія була автономною республікою", - наголосив Ашуба.