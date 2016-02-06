Росія готує продуктові картки для населення - ЗМІ

Про це повідомляє Рейтер.

Як зазначив виданню заступник міністра промисловості Віктор Євтухов, адресна допомога населенню буде здійснюватися за двома напрямами: придбання продуктів харчування в торговельних точках за допомогою субсидованих державою електронних карт та пільгове або безкоштовне громадське харчування.

"У разі підтвердження заявки (з боку претендента на адресну допомогу), у відділенні банку-учасника програми громадянину видається електронна платіжна карта для нарахування коштів (електронний продовольчий сертифікат)", - сказав Євтухов.

Представник Мінпромторгу уточнює, що це буде звичайна електронна банківська карта.

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Згідно з інформацією газети Ведомости, яка посилається на план адресної програми, розроблений Мінпромторгом, він направлений до уряду РФ 1 лютого, а програма повинна стартувати в 2017 році.

За попереднім варіантом розрахунків, на який посилається газета, у 2017 році на програму передбачається виділити близько 140 мільярдів рублів, а в 2018 році - 214 мільярдів рублів.

Наголошується, що Росія зможе стимулювати споживання конкретних товарів для підтримки агропромислового комплексу.

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Як повідомляв УНІАН раніше, згідно з опитуванням, проведеним Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), повторення економічної кризи 1998-го в найближчий рік побоюється кожен другий росіянин (49%). Зокрема, повністю впевнені в повторенні кризи 9% респондентів. Ще 22% думають, що це станеться, а 18% — «скоріше станеться».